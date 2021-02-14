В Петербурге 10-летняя школьница в ночи сбежала из дома. Её нашли мёртвой на детской площадке

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах смерти 10-летней девочки. По данным источника Лайфа в экстренных службах, её нашли мёртвой на детской площадке рано утром 14 февраля. По словам собеседника, школьница была одета не по погоде.

Как уточняет "Фонтанка", накануне девочка поссорилась с матерью. Из дома она сбежала, не взяв с собой верхнюю одежду. Женщина пыталась своими силами отыскать дочь, но всё было тщетно. В пять утра она обратилась в полицию.

Примерно через два часа в дежурную часть поступил звонок от мужчины, который сообщил, что обнаружил тело девочки на детской площадке. Следователи отрабатывают несколько версий случившегося. Известно, что семья ранее на учёте не состояла и характеризовалась как благополучная.

Ранее Лайф писал, что в Москве три школьницы отравились таблетками на вписке, а друзья их бросили и сбежали. С пострадавшими остался только пятилетний брат одной из девочек. Полицию вызвал сосед, который заметил на балконе подозрительно облокотившуюся на раму девочку.

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