Президент Мексики рассказал, когда страна получит первую партию "Спутника V"
Ранее политик назвал создание препарата прорывом российской науки.
Фото © Twitter / Andrés Manuel
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в Мексику в следующие выходные. Об этом рассказал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает агентство Bloomberg.
Ранее глава мексиканского Министерства здравоохранения Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку в североамериканскую страну российского препарата разработки центра имени Гамалеи. По итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в конце января, глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поблагодарил его за решение отправить партию вакцины и назвал создание препарата прорывом российской науки.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на включение вакцин из России и Китая в международные усилия по борьбе с коронавирусом. Это должно произойти после того, как препараты будут сертифицированы ВОЗ, добавил политик.
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