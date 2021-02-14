Президент Мексики рассказал, когда страна получит первую партию "Спутника V"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в Мексику в следующие выходные. Об этом рассказал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее глава мексиканского Министерства здравоохранения Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку в североамериканскую страну российского препарата разработки центра имени Гамалеи. По итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в конце января, глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поблагодарил его за решение отправить партию вакцины и назвал создание препарата прорывом российской науки.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на включение вакцин из России и Китая в международные усилия по борьбе с коронавирусом. Это должно произойти после того, как препараты будут сертифицированы ВОЗ, добавил политик.

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