В Лондоне заподозрили Китай в сокрытии данных о начале пандемии

Власти Великобритании не уверены, что миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухани (Китай) имела полный доступ к информации о начальной стадии пандемии коронавируса. Об этом заявил глава МИД страны Доминик Рааб.

"Мы разделяем опасения, полностью ли с ними сотрудничали, получили ли они нужные ответы, так что мы будем добиваться свободного доступа [к информации], получения всех данных, что нужны для ответа на вопросы, которые, как я полагаю, большинство людей хотят услышать по поводу вспышки вируса", — приводит слова министра The Guardian.

В свою очередь микробиолог Доминик Дайер заявил, что специалисты ВОЗ запрашивали у китайской стороны исходные данные по 174 ранним случаям болезни, но получили только их обобщение, передаёт телеканал Би-би-си.

Но другой член команды, профессор Джон Уотсон, заявил, что оценка Дайера не "характеризует миссию в целом", а специалисты обнаружили много фактов, относящихся к этим случаям.

Напомним, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения начала работать в Китае с 14 января 2021 года. Она расследовала происхождение коронавируса. Ранее сообщалось, что миссия ВОЗ нашла "важные улики".

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