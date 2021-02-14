Астролог рассказала о ритуале, который поможет привлечь любовь

Даже если вы одиноки в День всех влюблённых, рано чувствовать себя лишним на этом празднике жизни. Для тех, кто проводит 14 февраля без пары, существует ритуал, который поможет быстрее найти вторую половинку, рассказала астролог Алёна Никольская. Причём средство это подойдёт и тем, кто хочет укрепить уже существующие отношения.

"Для него нам понадобятся две красные свечи, обязательно в керамических или фарфоровых подсвечниках. Красный — цвет магии, а белый — цвет Луны и Венеры. Для того чтобы привлечь в свою жизнь яркость, насыщенность и страсть, мы берём красный цвет. А для того чтобы у нас была любовь, понимание и нежность, то, безусловно, у нас Луна и Венера", — сказала она в беседе с Пятым каналом.

По словам астролога, свечи нужно зажечь от естественного огня, например спички. Далее следует пять-десять минут непрерывно смотреть на свечи и представлять, что одна — это вы, а другая — ваш возлюбленный.

"После того как вы чётко представили себе этого человека, представьте, что внутри вас, в груди, стал распускаться красивейший цветок очень яркого розового цвета. Цветок и розовый цвет находятся под управлением богини любви Венеры", — уточнила Никольская.

Астролог рекомендовала мысленно одарить своего любимого нежными чувствами и рассказать ему о желании быть с ним. Причём не так важно, представляете ли вы конкретного человека или некий желаемый образ. По словам астролога, если всё делать правильно, то любимый человек появится очень скоро.

А ранее Лайф рассказывал, что в России был составлен рейтинг регионов по "индексу любви". В топ-5 "самых влюблённых" регионов России вошли: Крым (индекс 6,7), Ямало-Ненецкий автономный округ (6,5), Чувашия (6,1), Марий Эл (6,0) и Вологодская область (5,9).

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