Байден призвал к ужесточению законов об оружии в США
Он предложил ввести запрет на владение штурмовым огнестрельным оружием.
Джо Байден. Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить законы об оружии. Соответствующее заявление американский лидер сделал в третью годовщину со дня стрельбы во Флориде, где жертвами массового убийства в школе стали 17 человек.
"Сегодня я призываю Конгресс США провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой ёмкости, а также устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют на наших улицах боевое оружие", — заявил Байден.
По мнению американского лидера, наступило "время действовать".
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