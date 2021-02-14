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Байден призвал к ужесточению законов об оружии в США

Он предложил ввести запрет на владение штурмовым огнестрельным оружием.

14 февраля 2021, 15:14
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить законы об оружии. Соответствующее заявление американский лидер сделал в третью годовщину со дня стрельбы во Флориде, где жертвами массового убийства в школе стали 17 человек.

"Сегодня я призываю Конгресс США провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой ёмкости, а также устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют на наших улицах боевое оружие", — заявил Байден.

По мнению американского лидера, наступило "время действовать".

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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