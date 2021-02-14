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Умер бывший президент Аргентины Карлос Менем

Политик стал жертвой инфекции, которая осложнилась проблемами с сердцем.

14 февраля 2021, 15:07
<p>Карлос Менем. Фото © ТАСС / AP Photo / Natacha Pisarenko, File</p>

Карлос Менем. Фото © ТАСС / AP Photo / Natacha Pisarenko, File

Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер в возрасте 90 лет в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает газета El Pais.

По данным издания, Менем стал жертвой инфекции, которая осложнилась проблемами с сердцем.

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Как сообщал Лайф, в 2019 году Менема приговорили к трём годам и девяти месяцам лишения свободы за хищение в виде продажи имения в 1991 году по заниженной стоимости.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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