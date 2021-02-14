Умер бывший президент Аргентины Карлос Менем

Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер в возрасте 90 лет в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает газета El Pais .

По данным издания, Менем стал жертвой инфекции, которая осложнилась проблемами с сердцем.

Как сообщал Лайф, в 2019 году Менема приговорили к трём годам и девяти месяцам лишения свободы за хищение в виде продажи имения в 1991 году по заниженной стоимости.