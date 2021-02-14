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Россиянам рассказали о способе вложения денег с гарантированным доходом

Ранее на совещании с Путиным обсуждался вопрос защиты неопытных инвесторов.

14 февраля 2021, 15:06

Фото © Pixabay

Ценными бумагами, которые гарантируют инвесторам сохранность сбережений и доход, являются облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1".

"Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения, они так и называются — ОФЗ-н. Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены", рассказал министр.

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Силуанов отметил, что сейчас наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений. И, принимая подобное решение, человек должен понимать, что может как выиграть, так и проиграть, и здесь нет никакой страховки. Министр также напомнил, что вопрос защиты неопытных инвесторов обсуждался у президента России Владимира Путина, который дал установку о недопущении обмана простых граждан.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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