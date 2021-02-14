"Роскосмос" показал уникальный снимок одного из малых кратеров Марса

Аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 сумел запечатлеть юго-восточную стену малого кратера (12 км) в нескольких сотнях километров к северу от гигантской равнины Эллада на планете Марс. В кадр попала часть кратера площадью 5 х 10 километров. Для съёмки использовалась камера CaSSIS, цветные фильтры которой позволяют увидеть разнообразнейшую палитру красок.

"Это разнообразие обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны. <...> Светлые залежи указывают на выход коренных пород, которые могут содержать в себе древние глинистые минералы. Кроме того, здесь также хорошо видны нанесённые ветром песчаные отложения, создающие "рябь" на дне кратера", — говорится на сайте "Роскосмоса".

Напомним, что проект ExoMars осуществляется совместно госкорпорацией "Роскосмос" и Европейским космическим агентством. Первая миссия была выведена в космос в 2016 году и включала два космических аппарата. Первый (Trace Gas Orbiter) — для наблюдения атмосферы и поверхности планеты, с весны 2018 года он находится на рабочей орбите около Марса. Второй (посадочный модуль "Скиапарелли") — для отработки технологий посадки, завершил свою миссию нештатно.

Ранее глава компании Tesla Илон Маск заявил, что доставит первого человека на Марс уже через шесть лет. Изобретатель уточнил, что в ближайшие два года может состояться полёт к Марсу космического корабля без экипажа. При этом, согласно его прошлым заявлениям, он собирается построить там колонию.

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