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Омбудсмен рассказала о школьнице, которую нашли мёртвой на детской площадке в Петербурге

Следователи проводят проверку, отрабатывается несколько версий случившегося.

14 февраля 2021, 14:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина в курсе ситуации с 10-летней девочкой, которую нашли мёртвой на площадке в районе Колпино. Аппарат омбудсмена получает всю информацию об инциденте от правоохранительных органов, пишет газета "Петербургский дневник".

Как уточнили в пресс-службе уполномоченного, семья школьницы характеризуется положительно. Сама девочка была отличницей и на учёте не состояла.

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Сейчас следователи проводят проверку, отрабатывается несколько версий случившегося.

Напомним, сегодня рано утром на детской площадке в Колпинском районе Санкт-Петербурга было найдено тело 10-летней девочки. Ребёнок ушёл из дома ночью, даже не надев верхнюю одежду. По неофициальным данным, побегу предшествовал конфликт с мамой.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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