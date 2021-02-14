Омбудсмен рассказала о школьнице, которую нашли мёртвой на детской площадке в Петербурге
Следователи проводят проверку, отрабатывается несколько версий случившегося.
Фото © Pixabay
Уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина в курсе ситуации с 10-летней девочкой, которую нашли мёртвой на площадке в районе Колпино. Аппарат омбудсмена получает всю информацию об инциденте от правоохранительных органов, пишет газета "Петербургский дневник".
Как уточнили в пресс-службе уполномоченного, семья школьницы характеризуется положительно. Сама девочка была отличницей и на учёте не состояла.
Сейчас следователи проводят проверку, отрабатывается несколько версий случившегося.
Напомним, сегодня рано утром на детской площадке в Колпинском районе Санкт-Петербурга было найдено тело 10-летней девочки. Ребёнок ушёл из дома ночью, даже не надев верхнюю одежду. По неофициальным данным, побегу предшествовал конфликт с мамой.
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