В Петербурге безработный прокатил полицейского на капоте БМВ — видео
Остановился водитель, только проехав мимо нескольких домов.
В Петербурге безработный прокатил полицейского на капоте БМВ. Видео © "ВКонтакте" / Шувалово-Озерки | Выборгский район | СПб
В Санкт-Петербурге безработный мигрант из Закавказья прокатил на капоте БМВ сотрудника полиции, который приехал по вызову о конфликте. Злоумышленник и был одним из участников ссоры, разгоревшейся в уличном павильоне на проспекте Энгельса.
"Участковый подошёл к автомобилю и стал представляться водителю, но тот начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки. Проехав около 100 метров с находящимся на капоте сотрудником полиции, водитель остановился около парковки через несколько домов", — рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
После инцидента 33-летнего водителя задержали. На него уже завели уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника полиции.
Ранее Лайф рассказывал, что питерский блогер проехал на капоте машины по Невскому. После этого у него изъяли авто.
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