Конструктор раскрыл уникальные свойства российской системы предупреждения о ракетном нападении

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) всегда разрабатывалась на пределе научно-технических возможностей. И именно поэтому она способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью пять-шесть Махов. Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию, то есть определять, какие цели действительно несут угрозу, какие просто находятся в околоземном космическом пространстве, и сообщать всю эту информацию, обрабатывать, отображать эту информацию на командном пункте системы", — сказал он телеканалу "Звезда".

По словам Боева, СПРН работает чётко и безошибочно, так как в части производства локаторов цифровой обработки сигналов и самой системы используются самые современные методы обработки информации и боевые алгоритмы. Он отметил, что в дальнейшем работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

Ранее Боев сообщил, что в России завершились испытания cистемы предупреждения о ракетном нападении.

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