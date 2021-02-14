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Конструктор раскрыл уникальные свойства российской системы предупреждения о ракетном нападении

Она работает безошибочно, поскольку в её разработке используются самые современные методы обработки информации и боевые алгоритмы.

14 февраля 2021, 13:53
<p>Фото © Виталий Невар / ТАСС</p>

Фото © Виталий Невар / ТАСС

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) всегда разрабатывалась на пределе научно-технических возможностей. И именно поэтому она способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью пять-шесть Махов. Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

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"Наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию, то есть определять, какие цели действительно несут угрозу, какие просто находятся в околоземном космическом пространстве, и сообщать всю эту информацию, обрабатывать, отображать эту информацию на командном пункте системы", — сказал он телеканалу "Звезда".

По словам Боева, СПРН работает чётко и безошибочно, так как в части производства локаторов цифровой обработки сигналов и самой системы используются самые современные методы обработки информации и боевые алгоритмы. Он отметил, что в дальнейшем работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

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Ранее Боев сообщил, что в России завершились испытания cистемы предупреждения о ракетном нападении.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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