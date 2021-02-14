Сборная России разгромила чехов и досрочно выиграла Еврохоккейтур сезона 2020/21

Сборная России в заключительном матче на Шведских хоккейных играх со счётом 7:4 разгромила команду Чехии и вместе с турниром в Мальмё досрочно выиграла Еврохоккейтур сезона 2020/21.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Счёт открыли россияне: голкипер чехов после броска Никиты Чибрикова не зафиксировал шайбу, чем блестяще воспользовался нападающий Захар Бардаков, открывший счёт на восьмой минуте встречи.

Чехи имели заметное преимущество по броскам, и это давление команда Филипа Пешана воплотила в гол. Форвард Михаэль Шпачек за четыре минуты до первого перерыва после активных действий на российском пятаке восстановил равновесие.

Во втором игровом отрезке россияне подравняли статистические данные по броскам, однако чехи в середине периода в течение минуты дважды заставили голкипера Ярослава Аскарова доставать снаряд из собственных ворот. Голами отметились нападающий Якуб Флек (30') и защитник Лукаш Клок (31') — 1:3.

Этот холодный душ в виде двух быстрых пропущенных шайб не сломил подопечных Игоря Ларионова, которые продолжили искать счастья в атаке и смогли выбраться из сложной ситуации. Сначала нападающий Павел Красковский в концовке второй двадцатиминутки реализовал большинство, а в середине третьего периода форвард Николай Коваленко лишил чехов преимущества — 3:3.

Сравняяяли!

Коваленко с знакомом родственном стиле завершает нашу атаку.

3:3!

#RUSCZE pic.twitter.com/T6wqlBE1lc — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 14, 2021

Сборная Чехии не сумела сдержать русского удара, вследствие чего российские хоккеисты Даниил Мисюль и Василий Подколзин ещё дважды зажгли красный свет за чешскими воротами.

ВАААААСЯ!

Разогнался к третьему: перехватил, поставил корпус и не оставил шансов никому.

Это 5:3, нам нравится этот период!#RUSCZE pic.twitter.com/9woBC54Qxm — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 14, 2021

Следом Владимир Бутузов поразил пустые ворота соперника, а Никита Чибриков забросил седьмую шайбу российской команды. Подсластил горечь чешского поражения их форвард Давид Томашек, реализовавший на последней минуте игры штрафной бросок.

7:4 — сборная России выигрывает Шведские хоккейные игры, переиграв всех своих соперников. Вместе с этим россияне досрочно стали победителями Еврохоккейтура, одержав девять побед и не потерпев ни одного поражения. Заключительный турнир Евротура, который пройдёт в Чехии в преддверии чемпионата мира, на итоговое первое место россиян в турнирной таблице никак не повлияет.

Еврохоккейтур сезона 2020/21. Общая турнирная таблица

1. Россия — 24 (очка) 2. Чехия — 11 3. Швеция — 8 4. Финляндия — 8

Еврохоккейтур. Шведские хоккейные игры

Россия — Чехия — 7: 4 (1:1; 1:2; 5:1)

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