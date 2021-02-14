Нигерийский кошмар всех полусредневесов: Усман побил рекорд Сен-Пьера в UFC

Поединка двух бывших одноклубников и друзей ждали с особым нетерпением. Камару Усман и Гилберт Бёрнс не стеснялись в выражениях в предшествующих поединку многочисленных интервью, но всё же более озлобленным казался претендент, обещавший наглухо нокаутировать чемпиона.

Именно с таким настроем бразилец и начал встречу. Дуриньо не понадобилась разведка, он начал методично выбрасывать удары, комбинируя джебы и хай-кики. Усман многое из летящих в его сторону пропустил, и в какой-то момент его даже зашатало. Но очередной хай-кик в исполнении Гилберта обернулся для него самого же потерей равновесия и падением на канвас. Камару тут же воспользовался моментом, не позволив бразильцу подняться на ноги. Извлечь особенную выгоду из этого положения нигериец не смог: он просто довлел над отчаянно изображавшим катание на воображаемом велосипеде Бёрнсом… Но прийти в себя и отдышаться чемпион всё же успел.

На второй раунд "нигерийский кошмар" вышел гораздо более уверенным и решительным. Обладатель пояса подключил свой знаменитый левый джеб, и южноамериканцу стало явно сложнее находиться в октагоне. Один из ударов Камару и вовсе заметно потряс претендента, отправив его в нокдаун. К своей чести, Дуриньо выстоял до конца раунда, но поклонникам бразильца наверняка стало за своего любимца тревожно...

В начале третьей пятиминутки опасения южноамериканских фанатов подтвердились: Усман практически первым же попаданием, больше похожим на тычок, посадил Гилберта на канвас, яростно добив потрясённого оппонента градом ударов в партере. Рефери вмешался.

Kamaru Usman knocks out Gilbert Burns in the 3rd round 🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/g0OxTWMdMn — Elite Media Group (@TheEliteMedia_) February 14, 2021

После остановки боя Бёрнс не скрывал слёз разочарования, но плюсом во всей этой истории стало то, что некогда бывшие друзья наконец помирились, пожали руки и наверняка сказали друг другу добрые слова. Топор войны зарыт!

Эта победа стала для Камару 13-й подряд в UFC и новым рекордом в истории организации. В полусреднем весе самая длинная победная серия ранее принадлежала легендарному Жоржу Сен-Пьеру и состояла из 12 поединков. Что ж, нигериец уже в истории! Но 33-летний чемпион имеет все шансы пойти ещё дальше и побить абсолютный рекорд не менее легендарного Андерсона да Силвы. Паук имеет в своём активе винстрик из 16 поединков, и, чтобы превзойти феноменальный результат бразильца, Камару необходимо выиграть ещё четыре боя подряд. Почему бы и нет? Уходить он пока никуда не собирается!

Результаты турнира

UFC 258. Основной кард:

Джулиан Маркес победил Маки Питоло удушающим приёмом во втором раунде (4:17).​

Рики Симон победил Брайана Келлехера единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Келвин Гастелум победил Йена Хейниша единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Алекса Грассо победила Мэйси Барбер единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Камару Усман победил Гилберта Бёрнса техническим нокаутом в третьем раунде (0:34).

Предварительный кард:

Габриэль Грин победил Фила Роу единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Крис Гутьеррес победил Андре Эвелла единогласным решением судей (30-26, 29-28, 29-26).

Полиана Виана победила Мэллори Мартин болевым приёмом на руку в первом раунде (3:18).​

Белал Мухаммад победил Диего Лиму единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).​

Энтони Эрнандес победил Родолфу Виейру удушающим приёмом во втором раунде (1:53).

Авторы