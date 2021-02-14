В Костроме бывший полицейский забил насмерть и расчленил экс-коллегу из-за девушки

В Костроме бывший сотрудник МВД до смерти избил, а после расчленил другого экс-полицейского из-за девушки. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации нашего собеседника, расправа была совершена 13 февраля в микрорайоне Давыдовский-3. Двое бывших сотрудников МВД — Александр Горюнов и Алексей Бахрушев (имена изменены) распивали спиртные напитки в квартире последнего. Позже к ним присоединились ещё трое — 32-летний экс-полицейский Сергей Волунов (имя изменено) с двумя приятелями — Артёмом Кошелёвым 23 лет и Дмитрием Баталовым 34 лет (имена изменены). Они стали избивать Горюнова и Бахрушева, поскольку между Волуновым и Горюновым возник конфликт из-за девушки.

По словам источника Лайфа, через какое-то время Кошелёв и Баталов уехали. Оставшийся там Волунов окончательно потерял контроль, избил хозяина квартиры до потери сознания и связал ему руки, а затем забил насмерть Горюнова. Тело последнего он расчленил в ванной, даже сняв с него кожу. Придя в себя, хозяин квартиры обнаружил Волунова спящим и выбежал на улицу за помощью.

Как сообщил нам источник, правоохранителям удалось задержать всех троих нападавших. При этом 23-летний Кошелёв и 34-летний Баталов дали показания против Волунова. По словам собеседника Лайфа, они пояснили, что "дали пару лещей" убитому Горюнову, а как только увидели, что Волунов не в себе, то сразу покинули квартиру. Сейчас с подозреваемым работают следователи, но от дачи показаний мужчина отказался. Его арест запланирован на 15 февраля.

Кроме того, по данным нашего источника, предполагаемый убийца ранее уже был судим по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

А на днях под Петербургом пенсионер убил свою собутыльницу, расчленил и выбросил части тела у трассы.

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