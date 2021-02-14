Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Телеведущий Ивлев в День всех влюблённых женился на девушке, ради которой бросил семью

Новоиспечённые супруги сегодня принимают поздравления от друзей и поклонников.

14 февраля 2021, 14:13
7610
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CDLY4UsKjrP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> lera_Kudenkova</a></p>

Фото © Instagram / lera_Kudenkova

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев женился на молодой возлюбленной Валерии Куденковой, о романе с которой стало известно год назад. Кадр из загса появился на странице в "Инстаграме" девушки.

Скриншот из сториз © Instagram / lera_kudenkova

Скриншот из сториз © Instagram / lera_kudenkova

Ранее избранница шеф-повара поделилась с подписчиками фото с девичника. "Лер, поздравляю!", "Как здорово!", "Отличный выбор шикарного мужчины", — написали фанаты под постом.

О том, что 47-летний Ивлев сделал предложение руки и сердца возлюбленной, стало известно осенью прошлого года. Тогда же телеведущий заявил, что после свадьбы он обязательно обвенчается с 28-летней Куденковой. По словам шеф-повара, этот год пара планирует посвятить только себе и пока что не задумывается о детях.

Бодибилдер из Казахстана изменил сломанной резиновой "супруге" с курицей и теперь подумывает о многожёнстве

Бодибилдер из Казахстана изменил сломанной резиновой "супруге" с курицей и теперь подумывает о многожёнстве

Напомним, в марте 2020-го стало известно о том, что Константин Ивлев разводится с женой. Пара не смогла поделить дочь, поэтому обратилась для решения спора в суд. СМИ сообщали, что причиной развода стала интрижка Ивлева на стороне. По словам теперь уже бывшей жены ведущего, избранницей шеф-повара стала "эскортница из Тамани".

Ранее Лайф писал, что экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова из "Иванушек" Мария родила четвёртого ребёнка. В браке с баскетболистом Зубковым это уже второй малыш.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Как сэкономить на свадьбе: эксперты рассказали, на что идут молодожёны во время пандемии

11 февраля, 17:53

Собчак раскрыла, сколько зарабатывает в месяц, и люди возненавидели её за это

10 февраля, 10:10

"Он нам достался ребёнком": вдова Кобзона впервые показала приёмного сына

сегодня в 17:52

В ЛНР заявили, что погибшие военнослужащие ВСУ подорвались на своей же мине

сегодня в 17:43

"Любовь внутри нас": рэпер L'One и его супруга станут родителями в третий раз

сегодня в 17:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1