Телеведущий Ивлев в День всех влюблённых женился на девушке, ради которой бросил семью

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев женился на молодой возлюбленной Валерии Куденковой, о романе с которой стало известно год назад. Кадр из загса появился на странице в "Инстаграме" девушки.

Скриншот из сториз © Instagram / lera_kudenkova

Ранее избранница шеф-повара поделилась с подписчиками фото с девичника. "Лер, поздравляю!", "Как здорово!", "Отличный выбор шикарного мужчины", — написали фанаты под постом.

О том, что 47-летний Ивлев сделал предложение руки и сердца возлюбленной, стало известно осенью прошлого года. Тогда же телеведущий заявил, что после свадьбы он обязательно обвенчается с 28-летней Куденковой. По словам шеф-повара, этот год пара планирует посвятить только себе и пока что не задумывается о детях.

Напомним, в марте 2020-го стало известно о том, что Константин Ивлев разводится с женой. Пара не смогла поделить дочь, поэтому обратилась для решения спора в суд. СМИ сообщали, что причиной развода стала интрижка Ивлева на стороне. По словам теперь уже бывшей жены ведущего, избранницей шеф-повара стала "эскортница из Тамани".

Ранее Лайф писал, что экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова из "Иванушек" Мария родила четвёртого ребёнка. В браке с баскетболистом Зубковым это уже второй малыш.

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