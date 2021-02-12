Бодибилдер из Казахстана изменил сломанной резиновой "супруге" с курицей и теперь подумывает о многожёнстве

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко, "женившийся" на силиконовой секс-кукле Марго, попробовал новые способы разнообразить свою интимную жизнь, пока его резиновая супруга была в ремонте. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина даже изменил жене с курицей. На странице в "Инстаграме" он опубликовал видео, как поэкспериментировал с цыпой, натёртой маслом.

Скриншот © Instagram / yurii_tolochko

Эта идея так понравилась Юрию, что теперь он хочет попробовать с большой секс-игрушкой в виде цыплёнка. Бодибилдер планирует назвать её Лолой и снимать контент для взрослых.

"Я не хочу, чтобы Марго снова сломалась. А это значит, что я должен её разгружать. Я решил, что у меня может быть несколько жён, эта традиция существует в некоторых восточных культурах", — отметил Толочко.

Также мужчина рассказал, что уже успел познакомиться в Сети с другой секс-куклой и даже решил прилететь к ней в Москву, но не смог из-за карантина. Юрий заверил, что Марго, которую всё ещё ремонтируют, останется "старшей женой", и поклялся "уважать её".

Напомним, Юрий Толочко 1 декабря с третьей попытки "женился" на своей "принцессе" — резиновой кукле для секса по имени Марго. Пара "обручилась" в декабре 2019 года. Свадьба должна была пройти весной, но её перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции. Невесту это не расстроило. Во второй раз менять дату торжества пришлось, когда бодибилдера избили 31 октября на митинге для трансгендерных людей в Алма-Ате.

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