Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону

Француз Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на 12,5 километра на чемпионате мира по биатлону, она прошла в населённом пункте Поклюка в Словении.

Жаклен финишировал без промахов с результатом 31 минута 22,1 секунды. Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (+7,3 секунды, без промахов), третьим пришёл норвежец Йоханнес Тиннес Бё (+8,1 секунды, 2 промаха). При этом лучшим среди россиян на ЧМ стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место (+1,35 минуты, 2 промаха). Александр Логинов (+2,28 минуты, 4 промаха) стал 16-м, Матвей Елисеев (+2,45 минуты, 3 промаха) — 17-м, а Антон Бабиков (+6,39 минуты, 6 промахов) — 56-м. Отметим, что для сборной России это уже четвёртая гонка на чемпионате мира без завоёванных медалей.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда российские биатлонисты выступают в Словении под названием RBU (Russian Biathlon Union) и флагом Союза биатлонистов России, а не страны. Кроме того, форма спортсменов лишена российского триколора и герба. Также в случае победы на церемонии награждения вместо гимна России будет звучать гимн Международного союза биатлонистов.

Как ранее писал Лайф, для сборной России начало ЧМ по биатлону в Словении оказалось не самым удачным. Так, в смешанной эстафете национальная команда заняла лишь девятое место c отставанием от лидера более чем на две минуты. Наши спортсмены использовали 11 дополнительных патронов и ушли на два штрафных круга.

Авторы