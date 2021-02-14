Хитрый украинец "убил" отчима ради расчищенного от снега двора

Находчивый житель Черниговской области Украины сообщил в полицию о вымышленном убийстве отчима. Так он решил бороться с работой коммунальщиков. В разговоре с правоохранителями украинец заявил о необходимости привлечения спецтехники, поскольку к его дому невозможно подъехать из-за неубранного снега.

Как пишет "Курс Украины", инцидент произошёл 13 февраля в селе Грибовая Рудня, где 34-летний мужчина по телефону сообщил в полицию, что он якобы ударил ножом своего отчима и тот перестал дышать. Когда патрульные прибыли на вызов, выяснилось, что никакого убийства не было. Мужчина просто был недоволен неубранным снегом у дома.

В итоге на "убийцу" составили административный протокол за ложный вызов. Отмечается, что теперь ему грозит штраф от 51 до 119 гривен (около 150–300 рублей).

Случай с ложным вызовом ранее произошёл в украинском Тернополе. Там мужчина позвонил в полицию и заявил, что его сосед якобы контактировал с гражданами Китая и может быть заражён коронавирусом. Тогда шутник поднял на уши полицию и скорую.

Авторы