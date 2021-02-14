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Голевая передача Миранчука помогла "Аталанте" победить в Серии А

"Аталанта" обыграла "Кальяри" с минимальным счётом.

14 февраля 2021, 19:16

"Аталанта" обыграла "Кальяри" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу со счётом 1:0. Единственный гол был забит Луисом Мурьелем на 90-й минуте с передачи российского игрока Алексея Миранчука.

Отметим, что футболист сборной России матч начал на скамейке запасных, а появился на поле сразу после перерыва.

"Аталанта" с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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