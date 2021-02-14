На катке и в воздухе: в День всех влюблённых россияне сыграли свадьбы в необычных местах

В День всех влюблённых список самых необычных мест для бракосочетания пополнился как минимум на два пункта. Так, впервые свадьбы были сыграны на катке ВДНХ в Москве и в небе.

Во время сегодняшнего "Полёта за любовь" — рейса для влюблённых пар, который организовали компании Aviasales и S7 Airlines — Тимофей и Аида первыми в России поженились прямо в небе. Бортпроводница объявила молодых людей мужем и женой, после чего новоиспечённые супруги обменялись кольцами. Как сообщили в пресс-службе Aviasales, всего 27 влюблённых пар отправились на свидание в небо на специальном рейсе из Москвы с остановкой на фуршет в Калуге. Билет в такое необычное путешествие можно было выиграть.







"Когда мы планировали свадьбу, очень хотели обойтись без "кораблей любви" и "новых ячеек общества" в стенах загса. Решили так: если выиграем авиабилеты на рейс 14 февраля, распишемся прямо в небе", — рассказала Аида.

А ещё в честь Дня всех влюблённых в Москве впервые провели торжественную церемонию заключения брака на катке ВДНХ. Регистрация брака проходила в 15-градусный мороз и в небольшой снегопад. Невеста Анастасия была в традиционном белом платье, в красивой вязаной кофте и изящной шубке. Её жених Илья выбрал элегантный костюм и пальто.

"Вся наша жизнь — это авантюра, поэтому регистрация брака именно на катке — это ещё малая часть", — объяснили свой выбор места для свадьбы сами молодожёны.

"Регистрация брака — не просто услуга, это праздник будущей семьи. И в рамках нового проекта мэра Москвы появилась уникальная возможность регистрировать брак на разных площадках. Это и старинные особняки, и планетарии, и стадионы. В 2020 году порядка 6 тысяч пар зарегистрировали брак на таких необычных площадках, и это около 20% всех торжественных регистраций, которые прошли в Москве. И, конечно, в День всех влюблённых было очень символично провести торжественную церемонию на самом большом катке столицы", — сказала начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталия Шарпар.

Как пишет агентство городских новостей "Москва", в преддверии романтического праздника в загсах Москвы поженилось более 800 пар, также более 60 церемоний прошло на необычных площадках столицы. Торжественные церемонии сегодня состоялись для более чем 50 пар в двух Дворцах бракосочетания, которые работают ежедневно. Во Дворце бракосочетания № 1, более известном как Грибоедовский, сегодня зарегистрировали свой брак максимальное количество пар — более 30.

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