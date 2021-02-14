Адвокат рассказал, какое наказание может грозить Епифанцеву после драки в ресторане

Адвокат Сергей Жорин объяснил, чем для актёра Владимира Епифанцева может закончиться история с дракой, которая произошла в одном из ресторанов Петербурга.

В беседе с Пятым каналом юрист отметил, что вопрос об ответственности артиста за нанесённые режиссёру Ростиславу Мусаеву побои полностью зависит от принципиальности потерпевшего и его желания наказать обидчика. Жорин поведал, что, согласно закону, если в больницу обращается человек со следами насильственного причинения вреда здоровью, медики должны сообщить об этом в полицию. После этого правоохранители обязаны провести проверку и принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Адвокат также добавил, что даже если здоровью пострадавшего был нанесён тяжкий вред, но он не желает привлекать обидчика к ответственности, то проверка быстро заканчивается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. В противоположной ситуации потерпевший проходит медицинское освидетельствование, экспертиза устанавливает степень вреда здоровью.

"В зависимости от степени вреда здоровью и будут впоследствии квалифицированы действия виновного — либо это побои, 116-я статья УК РФ, либо это лёгкий вред здоровью, 115-я статья, либо вред здоровью средней тяжести, 112-я статья. При этом я очень сильно сомневаюсь, что в данном случае, вот в этой потасовке с участием, предположительно, Епифанцева, мог быть причинён более тяжкий вред здоровью", — подчеркнул Жорин.

По мнению юриста, если у Мусаева, как утверждает сам режиссёр, повреждение внутренних органов, то будет установлен вред здоровью средней тяжести. Максимальное наказание по статье 112 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Действительно, в этой истории всё зависит от потерпевшего, от его принципиальной позиции, настойчивости и желания либо привлечь к уголовной ответственности Епифанцева, либо его не привлекать", — резюмировал адвокат.

Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что Епифанцев вступился за бывшую жену и избил посетителей бара в Петербурге. Пострадавшим оказался режиссёр Мусаев, который получил травмы в результате потасовки. Он также изложил свою версию того, что произошло в тот злополучный вечер.

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