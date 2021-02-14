В Москве перекрыли движение на Мясницкой улице из-за пожара в хостеле — видео

Движение на Мясницкой улице в Москве полностью перекрыто. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Затруднение движения — 0,4 километра, уточнили в аккаунте департамента в "Телеграме".

Как уже писал Лайф, в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. В здании, где он расположен, есть и кафе. Из дома было эвакуировано 40 человек. Площадь возгорания составляет по меньшей мере 500 квадратных метров. По данным источника ТАСС, обрушилась кровля здания.