В Москве перекрыли движение на Мясницкой улице из-за пожара в хостеле — видео
Возгорание произошло в двухэтажном здании старой постройки, обрушилась кровля.
В Москве из-за пожара перекрыли движение на Мясницкой улице. Видео © LIFE
Движение на Мясницкой улице в Москве полностью перекрыто. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Затруднение движения — 0,4 километра, уточнили в аккаунте департамента в "Телеграме".
Как уже писал Лайф, в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. В здании, где он расположен, есть и кафе. Из дома было эвакуировано 40 человек. Площадь возгорания составляет по меньшей мере 500 квадратных метров. По данным источника ТАСС, обрушилась кровля здания.
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