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В Москве перекрыли движение на Мясницкой улице из-за пожара в хостеле — видео

Возгорание произошло в двухэтажном здании старой постройки, обрушилась кровля.

14 февраля 2021, 18:27

В Москве из-за пожара перекрыли движение на Мясницкой улице. Видео © LIFE

Движение на Мясницкой улице в Москве полностью перекрыто. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Затруднение движения — 0,4 километра, уточнили в аккаунте департамента в "Телеграме".

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Как уже писал Лайф, в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. В здании, где он расположен, есть и кафе. Из дома было эвакуировано 40 человек. Площадь возгорания составляет по меньшей мере 500 квадратных метров. По данным источника ТАСС, обрушилась кровля здания.

Пожар произошёл на нелегальном производстве в Подмосковье, пострадало семь человек

Пожар произошёл на нелегальном производстве в Подмосковье, пострадало семь человек

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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