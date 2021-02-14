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Паралич и припадки: раскрыты страшные последствия коронавируса

После перенесённой инфекции некоторые пациенты страдают серьёзными заболеваниями.

14 февраля 2021, 18:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пациенты, которые переболели коронавирусом, рассказали о необычных и пугающих последствиях инфекции, пишет Sky News.

Так, в ходе опроса выяснилось, что, помимо усталости, головных болей, головокружений и боли в мышцах, некоторые люди страдали от серьёзных последствий. Речь идёт о параличе, невралгии, аппендиците, поражении печени, боли в тестикулах и даже припадках.

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Также многие переболевшие ковидом пожаловались на резкие перепады настроения и повышенную тревожность. У некоторых появилось обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Другие пациенты отмечают, что нередко стали чувствовать онемение и покалывания во всём теле. Кто-то замечает "туман" в голове.

Вместе с тем переболевшие отметили, что последствия от перенесённой инфекции дают о себе знать даже спустя год после болезни.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла, для кого коронавирус является смертельно опасной болезнью настолько, что от неё умирает каждый третий.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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