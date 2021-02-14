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ВОЗ: 13 штаммов ковида циркулировали в Ухани в декабре 2019 года

Китайские специалисты предоставили экспертам организации данные только по 174 случаям заражения.

14 февраля 2021, 17:04

Фото © ТАСС / EPA

Исследователи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые изучали происхождение коронавируса в Китае, обнаружили признаки того, что вспышка болезни в Ухани в декабре 2019 года была намного обширнее, чем предполагалось ранее. Об этом заявил ведущий специалист миссии Питер Бен Эмбарек в интервью CNN.

"В декабре [2019-го] вирус широко циркулировал в Ухани, что является новым открытием", — сказал он.

По словам эксперта, вероятно, что в декабре того года болезнь могла поразить около 1000 человек. Он отметил, что китайские учёные предоставили специалистам ВОЗ данные только по 174 случаям коронавируса. Скорее всего, они отражали информацию лишь о тяжёлых пациентах.

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Теперь ВОЗ ищет способ получить доступ к сотням тысяч образцов крови, их Китай пока не дал проанализировать экспертам организации.

Ранее Лайф рассказывал, что в Лондоне заподозрили Китай в сокрытии данных о начале пандемии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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