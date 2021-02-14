Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы
Вспышки зафиксированы в двух префектурах страны — Нзерекоре и Гуеке.
Фото © Pixabay
На юго-востоке Гвинеи началась эпидемия лихорадки Эбола. Об этом официально объявили власти страны, пишет портал Guinee114.
"Кризисное совещание, проведённое 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой", — говорится в документе кабмина.
Сообщается, что власти Гвинеи провели экстренное совещание после того, как медики получили положительные результаты исследования крови, взятой у четырёх умерших с симптомами Эболы.
28 января был зафиксирован первый случай заболевания в Гвинее, отмечает портал. Тогда от Эболы скончалась медсестра, а позже вирус обнаружили ещё у семерых человек — все они присутствовали на её похоронах.
Ранее канадские учёные доказали, что препарат ремдесивир, разработанный для лечения лихорадки Эбола, оказался эффективным в борьбе с коронавирусом. Теперь лекарство предстоит клинически протестировать в реальных условиях, чтобы доказать его эффективность.
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