Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы

Вспышки зафиксированы в двух префектурах страны — Нзерекоре и Гуеке.

14 февраля 2021, 15:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На юго-востоке Гвинеи началась эпидемия лихорадки Эбола. Об этом официально объявили власти страны, пишет портал Guinee114.

"Кризисное совещание, проведённое 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой", говорится в документе кабмина.

Обнаруживший вирус Эбола учёный предупредил о появлении смертельной "Болезни Х"

Обнаруживший вирус Эбола учёный предупредил о появлении смертельной "Болезни Х"

Сообщается, что власти Гвинеи провели экстренное совещание после того, как медики получили положительные результаты исследования крови, взятой у четырёх умерших с симптомами Эболы.

28 января был зафиксирован первый случай заболевания в Гвинее, отмечает портал. Тогда от Эболы скончалась медсестра, а позже вирус обнаружили ещё у семерых человек — все они присутствовали на её похоронах.

Ранее канадские учёные доказали, что препарат ремдесивир, разработанный для лечения лихорадки Эбола, оказался эффективным в борьбе с коронавирусом. Теперь лекарство предстоит клинически протестировать в реальных условиях, чтобы доказать его эффективность.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1