Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы

Вспышки зафиксированы в двух префектурах страны — Нзерекоре и Гуеке.

На юго-востоке Гвинеи началась эпидемия лихорадки Эбола. Об этом официально объявили власти страны, пишет портал Guinee114.

"Кризисное совещание, проведённое 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой", — говорится в документе кабмина.

Сообщается, что власти Гвинеи провели экстренное совещание после того, как медики получили положительные результаты исследования крови, взятой у четырёх умерших с симптомами Эболы.

28 января был зафиксирован первый случай заболевания в Гвинее, отмечает портал. Тогда от Эболы скончалась медсестра, а позже вирус обнаружили ещё у семерых человек — все они присутствовали на её похоронах.