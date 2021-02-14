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Психолог назвала 5 главных страхов мужчин в отношениях

Даже самый безоблачный роман может быть омрачён скрытыми негативными установками, считает эксперт.

14 февраля 2021, 17:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Неопределённость в поведении любимого мужчины может говорить о его сомнениях по поводу перспективности отношений в целом. Так, нередко развиваться в союзе с женщиной представителям сильного пола мешают скрытые страхи, которые совсем не связаны с личностью или поведением избранницы. Об этом Пятому каналу рассказала интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова.

По мнению эксперта, даже когда всё на первый взгляд складывается прекрасно и оба партнёра очевидно полны чувств и положительных эмоций друг к другу, идиллию могут нарушить внутренние негативные установки. Если они имеют место быть, мужчина тут же становится холодным и сдержанным, что крайне озадачивает его спутницу. Одна только мысль о том, что он станет рабом желаний женщины, может буквально наводить ужас на мужчину, отмечает Адрианова. Кроме того, существует стереотип, что ни к чему хорошему серьёзные отношения привести не могут, так как они якобы лишают представителей сильного пола индивидуальности, права выбора и даже собственного мнения.

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"Самый большой мужской пунктик в отношениях — это страх потерять свою свободу, с чем, собственно, и ассоциируются у многих мужчин серьёзные отношения. Как будто он полностью перестаёт располагать своей персоной в связи с наличием второй половины и необходимостью удовлетворять её капризы",  пояснила психолог.

По словам гипнотерапевта, недоверие к женщине как к представительнице вида — проблема многих мужчин. При этом чаще всего такое отношение к прекрасному полу возникает после череды неудачных романов. Особенно представителей сильного пола травмирует пережитый опыт измены со стороны возлюбленной, но иногда и одного болезненного разрыва оказывается достаточно, чтобы сделать субъективный вывод — все женщины ненадёжны. Ещё один мужской страх связан с распространённым в обществе стереотипом о том, что нежный романтик без копейки в кармане не вызывает особого интереса у женщин. В связи с этим у многих появляются комплексы.

"Отсутствие денег — слабое мужское место. Очень многие мужчины любят окутывать заботой и одаривать подарками, чтобы только увидеть счастливую улыбку на её лице. А скупые мужчины в большинстве своём считают это необходимой, но бесполезной тратой, в связи с чем остаются одиноки долгие годы",  сказала Адрианова.

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"Наличие комплексов вместе с влюблённостью — это такая ядерная смесь, которая заставляет мужчину казаться лучше, чем он есть на самом деле, в начале отношений. И, когда отношения становятся достаточно серьёзными, ему страшно открыться на самом деле, потому что он боится её потерять",  добавила НЛП-тренер.

Психолог подчеркнула, что любовь — это чувство, которым надо исключительно наслаждаться. Переживания из-за собственной неуверенности нужно учиться преодолевать. В то же время, если мужчина не готов к серьёзным отношениям, то не стоит его торопить, так как он имеет полное право на выбор. А разрешить непростую ситуацию поможет только доверительное общение. Поэтому самым главным в личных отношениях является умение честно обсуждать с партнёром свои мысли и страхи, заключила Ольга Адрианова.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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