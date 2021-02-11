Как сэкономить на свадьбе: эксперты рассказали, на что идут молодожёны во время пандемии

Свадьба ассоциируется с весёлым праздником, гуляниями, тостами и песнями, множеством гостей. Однако пандемия вносит свои коррективы — масштабное празднество уже не организовать. Если одним мешают только введённые из-за пандемии ограничения, то другим — и оскудевший по той же причине бюджет. От чего молодожёны отказываются и на чём стараются экономить, пока балом правит коронавирус, Лайфу рассказали организаторы свадеб.

"Стараются экономить, во-первых, на профессиональных организаторах. Обращаются к подружкам, знакомым. Конечно, это не возбраняется и можно сделать всё качественно, но это большая и серьёзная ответственность", — рассказал Николай Перепёлкин, директор event-агенства Yes.

По его словам, также люди начали приглашать намного меньше гостей, потому что каждый гость увеличивает объём закупок еды и алкоголя. На последних тоже чаще экономят: виновники торжества стараются привезти в заведение самостоятельно закупленные продукты, а то и алкоголь.

"Люди экономят на количестве приглашённых, потому что каждый гость автоматически увеличивает затраты на стоимость меню. Можно искать различные предложения, чтобы привезти частично собственные продукты и — что наиболее выгодно — свой алкоголь. Потому что ресторанные цены алкоголя весьма дороги", — объясняет Николай.

Но больше всё же страдает развлекательная программа. Пандемия сильно подкосила людей в финансовом плане, и намного дешевле провести свадьбу тихо и скромно, без модных групп и тамады.

"Экономят на развлекательных частях, на выступающих, приглашённых музыкантах и артистах, на них экономят в первую очередь. Либо при полном отказе, либо за счёт того, что снижают гонорар выступления, либо подбирают более недорогого и менее популярного артиста, кавер-группу, например", — пояснил директор event-агентства.

С этим согласна специалист по организации мероприятий Елена Байдак. Чаще всего действительно экономят на количестве приглашённых, артистах и алкоголе.

"Во-первых, стали экономить на количестве людей — сейчас очень большая [экономия] в связи с пандемией и вообще в целом. Второй вопрос, естественно, на звёздах, помимо того что по рейтингу от звёзд отказываются совсем или берут какие-нибудь местные кавер-группы. Третье, на чём сейчас люди стали экономить, естественно, алкоголь. Вместо французского шампанского в ход активно идёт просекко или что-то в этом роде", — отметила Елена.

Ранее Лайф писал, на чём ещё будут экономить россияне в 2021 году.

Авторы