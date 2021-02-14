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Под Новосибирском собака укусила в лицо ребёнка. Ради укола от бешенства пришлось объехать несколько больниц

Сейчас девочка чувствует себя хорошо.

14 февраля 2021, 19:07
<p>Фото ©<a href="https://www.instagram.com/p/CDRcnA0IYJZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Под Новосибирском в рабочем посёлке Тулинский собака укусила 9-летнего ребёнка в лицо. У пострадавшей на щеке появилась рана, сообщает КП.

Уточняется, что утром перед школой девочка зашла во двор к своим подругам, пока ждала их, решила погладить собаку, которая сидела на цепи.

"У нас дома живёт здоровый алабай. Дочка привыкла его видеть и решила, что маленькая собака — это щенок, вот и подошла к ней. Не знаю, что именно произошло, но собаке что-то не понравилось", отметила мама девочки, добавив, что животное укусило ребёнка за щёку.

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По признанию женщины, прежде такого не случалось. Мама заметила, что ребёнок отделался лёгким шоком и даже не плакал. Рана от укуса оказалась небольшой. Однако больше всего её возмутило поведение врачей. Сперва она обратилась в детскую больницу, где ей посоветовали ехать в областную больницу. Однако выяснилось, что там принимают лишь пациентов старше 15 лет, и направили в ещё одно медучреждение.

"Там нас посмотрел хирург, потом терапевт. И выяснилось, что надо поставить укол от бешенства. Первый нам поставили, а второй отправили делать в клинику на ОбьГЭС. Мы приехали туда, и оказалось, что зря потратили время, в той больнице принимают только больных с коронавирусом!" — уточнила женщина.

Следующий укол пришлось делать ещё в одной клинике. В итоге домой они вернулись лишь ночью.

"Остальные уколы мы уже ставили по месту прописки, больше проблем с больницами не было", подчеркнула мама девочки.

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Добавим, что сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. После случившегося девочка не начала бояться собак, однако теперь смотрит на них с осторожностью.

Ранее Лайф рассказывал о том, как мэр Салехарда Алексей Титовский спас женщину с ребёнком от агрессивных собак.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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