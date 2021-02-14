Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Звезда сериала "Меч" вышла замуж после бурного романа длиною в восемь лет

Свадьбу пара сыграла в День всех влюблённых.

14 февраля 2021, 19:27
<p>Дарья Повереннова с избранником. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dpoverennova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dpoverennova</a></p>

Дарья Повереннова с избранником. Фото © Instagram / dpoverennova

Советская и российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж в День святого Валентина. Фотографиями со свадьбы она поделилась в соцсетях. Избранником 48-летней артистки стал 57-летний Андрей Шаронов, который возглавляет Московскую школу управления "Сколково".

"Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днём всех влюблённых, друзья!" написала Повереннова у себя в "Инстаграме".

51-летняя блогерша Татарка FM объявила о свадьбе со своим парнем, который младше неё в два раза

51-летняя блогерша Татарка FM объявила о свадьбе со своим парнем, который младше неё в два раза

Отметим, что брак стал вторым для актрисы. Ранее она десять лет была замужем за коллегой по звёздному цеху Александром Жигалкиным. Среди её возлюбленных были также актёры Валерий Николаев и Анатолий Руденко.

Ранее бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова бросила своего парня Евгения сразу после свадьбы на Мальдивах, узнав о его тёмном прошлом. В сториз девушка рассказала, что Евгений — крупный мошенник, который успел обмануть многих людей, и у него есть три судимости.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Лиха беда начало": Федосеева-Шукшина отреагировала на информацию о госпитализации Алибасова

сегодня в 18:55

Платье за 200 тысяч и шуба с четырёхметровым шлейфом: Елена Воробей готовится к свадьбе

сегодня в 20:10

Два сердца и букет: расставшаяся с женихом Волочкова намекнула на новый роман

сегодня в 20:02

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России

сегодня в 22:19

В Минобороны рассказали о подготовке боевиками в Сирии провокаций

сегодня в 22:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1