Звезда сериала "Меч" вышла замуж после бурного романа длиною в восемь лет
Свадьбу пара сыграла в День всех влюблённых.
Дарья Повереннова с избранником. Фото © Instagram / dpoverennova
Советская и российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж в День святого Валентина. Фотографиями со свадьбы она поделилась в соцсетях. Избранником 48-летней артистки стал 57-летний Андрей Шаронов, который возглавляет Московскую школу управления "Сколково".
"Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днём всех влюблённых, друзья!" — написала Повереннова у себя в "Инстаграме".
Отметим, что брак стал вторым для актрисы. Ранее она десять лет была замужем за коллегой по звёздному цеху Александром Жигалкиным. Среди её возлюбленных были также актёры Валерий Николаев и Анатолий Руденко.
Ранее бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова бросила своего парня Евгения сразу после свадьбы на Мальдивах, узнав о его тёмном прошлом. В сториз девушка рассказала, что Евгений — крупный мошенник, который успел обмануть многих людей, и у него есть три судимости.
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