"Только в лужу лечь и спать": постоялец сгоревшего хостела из-за пожара остался без документов, и ему некуда идти
В момент ЧП в здании его не было, он приехал позже.
"Документы все сгорели": постоялец московского хостела заявил, что после пожара ему некуда идти. Видео © LIFE
Постоялец московского хостела, в котором накануне вечером произошёл пожар, заявил, что в здании у него остались личные вещи и документы.
В беседе с Лайфом мужчина уточнил, что не знает детали происшествия. Его не было в хостеле, он приехал на место, когда уже тушили огонь.
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"Документы все сгорели, паспорт, всё там сгорело", — сказал он.
Мужчина также признался, что приехал в Москву из Астраханской области. По его словам, цена за проживание в хостеле составляла 320 рублей. Он добавил, что после случившегося ему некуда идти.
"Только вот здесь лечь в лужу и спать", — заключил постоялец.
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Как уже писал Лайф, накануне в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. Из дома было эвакуировано 40 человек. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.
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