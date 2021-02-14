"Только в лужу лечь и спать": постоялец сгоревшего хостела из-за пожара остался без документов, и ему некуда идти

"Документы все сгорели": постоялец московского хостела заявил, что после пожара ему некуда идти. Видео © LIFE

Постоялец московского хостела, в котором накануне вечером произошёл пожар, заявил, что в здании у него остались личные вещи и документы.

В беседе с Лайфом мужчина уточнил, что не знает детали происшествия. Его не было в хостеле, он приехал на место, когда уже тушили огонь.

"Документы все сгорели, паспорт, всё там сгорело", — сказал он.

Мужчина также признался, что приехал в Москву из Астраханской области. По его словам, цена за проживание в хостеле составляла 320 рублей. Он добавил, что после случившегося ему некуда идти.

"Только вот здесь лечь в лужу и спать", — заключил постоялец.

Как уже писал Лайф, накануне в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. Из дома было эвакуировано 40 человек. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.

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