В Минобороны рассказали о подготовке боевиками в Сирии провокаций

Против властей Сирии готовится очередная провокация боевиками в провинции Идлиб. Туда уже прибыли "Белые каски" с оборудованием для видеосъёмок. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"По имеющейся информации, боевики незаконных вооружённых формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинить сирийские правительственные силы в нанесении ударов по населённым пунктам в Идлибской зоне деэскалации", — заявил Сытник.

По его словам, в районе населённого пункта Фуаа провинции Идлиб зафиксировали активность боевиков группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*. Там же находятся и "Белые каски". Российская сторона призывает командиров незаконных формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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