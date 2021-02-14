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В Минобороны рассказали о подготовке боевиками в Сирии провокаций

Туда уже также прибыли члены одной из группировок.

14 февраля 2021, 22:12
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Против властей Сирии готовится очередная провокация боевиками в провинции Идлиб. Туда уже прибыли "Белые каски" с оборудованием для видеосъёмок. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"По имеющейся информации, боевики незаконных вооружённых формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинить сирийские правительственные силы в нанесении ударов по населённым пунктам в Идлибской зоне деэскалации", — заявил Сытник.

По его словам, в районе населённого пункта Фуаа провинции Идлиб зафиксировали активность боевиков группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*. Там же находятся и "Белые каски". Российская сторона призывает командиров незаконных формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

СМИ сообщили о подготовке боевиков для терактов в России

СМИ сообщили о подготовке боевиков для терактов в России

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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