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СМИ: В России может состояться реформа, которая объединит ПФР, ФОМС и Фонд соцстрахования

Мера поможет создать "единое окно" для цифровизации всех процессов.

14 февраля 2021, 21:49
<p>Фото © RBC / TASS</p>

Фото © RBC / TASS

Назначение Андрея Кигима главой Пенсионного фонда РФ (ПФР) могло быть сделано для дальнейшего объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС), возможно, и для вливания туда Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом сообщают "Известия".

По словам собеседников издания, назначение Кигима объясняется двумя причинами. Согласно первой, премьер Михаил Мишустин учёл его позицию при передаче администрирования взносов во внебюджетные фонды Федеральной налоговой службе (ФНС). По второй, ФСС сумел достичь практических результатов в цифровизации. Дополнительным плюсом стало и хорошее знание Кигимом темы соцстрахования.

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Опрошенные изданием эксперты связывают это назначение именно с возможной реформой внебюджетных фондов. Так, завкафедрой страхования университета "Синергия" Ирина Логвинова напомнила, что план мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты и соцуслуг был утверждён вице-премьером Татьяной Голиковой ещё в 2018 году.

"Представляется, что объединение фондов происходит в контексте этого плана. Цель — оптимизировать взаимоотношения между гражданами и госструктурами в части облегчения документооборота. Ожидается, в частности, что граждане не должны будут предоставлять множество документов для получения тех или иных услуг", — заметила собеседница издания.

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По мнению проректора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, объединение ПФР и ФСС поможет оптимизировать бюджетные расходы не менее чем на 50 миллиардов в год.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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