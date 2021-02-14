Под Нижним Новгородом образовалась огромная дыра глубиной пять метров
Рядом с этим местом находится частный дом.
В деревне Бабасово Нижегородской области образовался карстовый провал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Воронка глубиной около пяти метров и длиной примерно десять метров появилась в трёх метрах от дачного дома и в ста метрах — от ближайшего жилого здания, уточнили спасатели. По их данным, никто не пострадал, угрозы населённому пункту нет.
Для ликвидации последствий провала привлечено 19 человек, а также девять единиц техники.
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