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Под Нижним Новгородом образовалась огромная дыра глубиной пять метров

Рядом с этим местом находится частный дом.

14 февраля 2021, 21:39

Фото © ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

В деревне Бабасово Нижегородской области образовался карстовый провал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

  • Фото © ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
    Фото © ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

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Воронка глубиной около пяти метров и длиной примерно десять метров появилась в трёх метрах от дачного дома и в ста метрах — от ближайшего жилого здания, уточнили спасатели. По их данным, никто не пострадал, угрозы населённому пункту нет.

Для ликвидации последствий провала привлечено 19 человек, а также девять единиц техники.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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