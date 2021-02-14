Под Саратовом дети плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами

В городе Вольске Саратовской области четверо детей пытались затушить ногами Вечный огонь, а затем начали плевать в него. Об этом в паблике "Подслушано в Вольске" рассказала местная жительница.

По её словам, она гуляла по городу с подругой и увидела группу детей, которая находилась возле мемориального комплекса. На высказанные замечания ребята ответили матом. Тогда описывающая события девушка решила обратиться за помощью к мужчине, который и смог их отогнать.

Как сообщает портал "Вольск.ру", Вечный огонь пытались затушить девочки и мальчик 10–12 лет, а также ребёнок, которому на вид шесть-восемь лет.

"Одну девочку уже вычислили, с родителями провели беседу. Сейчас работают с остальными. Родители детей будут привлечены к ответственности, если подтвердится состав административного правонарушения. В школах состоятся классные часы, чтобы усилить профилактическую работу с несовершеннолетними", — рассказал порталу глава района Виталий Матвеев.

Прокуратура области проведёт проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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