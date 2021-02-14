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"Выключился свет, побежали вниз": проживавший в московском хостеле мужчина рассказал, как начался пожар

Он покинул здание, успев забрать лишь рюкзак.

14 февраля 2021, 20:45

"Выключился свет, побежали вниз": проживавший в московском хостеле мужчина рассказал, как начался пожар. Видео © LIFE

Молодой человек, который находился внутри московского хостела, где вспыхнул пожар, рассказал Лайфу, как развивались события. По его словам, возгорание пошло от входа внутрь здания.

"Выключился свет, я был на кухне в это время, побежали вниз, там уже начал гореть потолок, провода, я так понимаю. Начало падать что-то горящее. Паника, старался ногой затушить", заметил мужчина.

"Бывают шприцы и драки": местный житель рассказал о "подозрительной публике" хостела, в котором произошёл пожар

"Бывают шприцы и драки": местный житель рассказал о "подозрительной публике" хостела, в котором произошёл пожар

После этого он побежал предупредить всех постояльцев о пожаре. По его словам, все его вещи остались внутри, удалось забрать лишь рюкзак. Мужчина утверждает, что было сильное задымление и сначала люди попробовали самостоятельно затушить огонь.

"Нашли огнетушитель, начали тушить, весь, по-моему, израсходовали. Я весь в пене. Попытались затушить", поведал он.

Мужчина сообщил, что не знает, сколько всего человек было в хостеле, однако он выразил надежду, что всех удалось эвакуировать. Он добавил, что не понимает, почему начался пожар, уточнив, что на кухне в хостеле была только микроволновка.

В Москве перекрыли движение на Мясницкой улице из-за пожара в хостеле — видео

В Москве перекрыли движение на Мясницкой улице из-за пожара в хостеле — видео

Как уже писал Лайф, в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. Из дома было эвакуировано 40 человек. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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