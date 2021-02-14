Обвиняемый в госизмене Сафронов рассказал, как помогал предполагаемому вербовщику с бизнес-идеей

Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов рассказал, как познакомился и помогал в раскрутке бизнес-идеи своему предполагаемому вербовщику — чешскому журналисту Мартину Ларишу. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Могу подтвердить, что мой знакомый из Чехии — это журналист Мартин Лариш. <...> Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало", — заметил Сафронов.

Суть идеи заключалась в создании информационного агентства, для которого журналист писал один-два материала в месяц. При этом Лариш предварительно присылал ему список тем, которые желал осветить. Написание текстов не было обязательным для Сафронова.

"Следователи факт моего знакомства с Мартином считают вербовкой, его письма — разведывательными заданиями", — добавил обвиняемый.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт.

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