Платье за 200 тысяч и шуба с четырёхметровым шлейфом: Елена Воробей готовится к свадьбе

Актриса эстрады и кино Елена Воробей сообщила, что вовсю готовится к свадьбе. Как передаёт портал "Дни.ру", для торжества она выбрала платье, расшитое стразами и французским кружевом. По словам Елены, на создание наряда ушло 250 метров ткани и около 200 тысяч рублей. Вместе с тем к платью прилагается шуба с четырёхметровым шлейфом.

"Свадебная шубка весит восемь килограммов. Жених на свадьбу согласен. Он у меня не так давно болел коронавирусом. Зато теперь мы оба с антителами", — заявила Воробей.

Дата свадьбы пока не назначена. К слову, третьим мужем заслуженной артистки РФ станет её земляк из Бреста Сергей Евтухович. Отмечается, что он не связан с миром шоу-бизнеса.

Ранее Воробей пожаловалась, что из-за пандемии осталась без работы и была вынуждена продать квартиру в Черногории на морском побережье. Актриса напомнила, что является единственным кормильцем в семье.

Елена Воробей — российская актриса и юмористка. Со студенчества начала выступать в театре БУФФ в Санкт-Петербурге. Именно там ей удалось познакомиться с Геннадием Ветровым и Юрием Гальцевым. Ещё в 1992 году впервые выступила с номером-клоунадой на конкурсе Андрея Миронова, где даже смогла стать одним из лауреатов и получить приз зрительских симпатий. У актрисы насыщенная телевизионная жизнь, полная съёмок в различных фильмах и проектах. Подробнее о биографии Воробей читайте на uznayvse.ru.

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