Отец Ники Минаж умер после того, как его сбила машина. Преступник скрылся с места происшествия

Отец американской певицы Ники Минаж — Роберт Мараж — умер после того, как его сбила машина. Об этом сообщает портал TMZ.

Известно, что инцидент с отцом популярной исполнительницы произошёл в Нью-Йорке. После ДТП водитель автомобиля скрылся с места ЧП. Пострадавшего мужчину немедленно доставили в больницу в критическом состоянии, где он позже скончался от полученных травм.

Местная полиция сейчас ведёт поиск злоумышленника. Представитель Ники Минаж подтвердил смерть её отца, певица же пока не прокомментировала случившееся. Добавим, мужчина ушёл из жизни в возрасте 64 лет.

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