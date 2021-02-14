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Отец Ники Минаж умер после того, как его сбила машина. Преступник скрылся с места происшествия

Он был доставлен в больницу Нью-Йорка в критическом состоянии, но врачам не удалось спасти его.

14 февраля 2021, 20:07
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/HomoMrs?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1360999718550204422%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://www.tmz.com/2021/02/14/nicki-minaj-father-dad-robert-maraj-killed-dead-hit-and-run/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rick Maraj</a></p>

Фото © Twitter / Rick Maraj

Отец американской певицы Ники Минаж — Роберт Мараж — умер после того, как его сбила машина. Об этом сообщает портал TMZ.

Известно, что инцидент с отцом популярной исполнительницы произошёл в Нью-Йорке. После ДТП водитель автомобиля скрылся с места ЧП. Пострадавшего мужчину немедленно доставили в больницу в критическом состоянии, где он позже скончался от полученных травм.

37-летняя Ники Минаж родила первенца

37-летняя Ники Минаж родила первенца

Местная полиция сейчас ведёт поиск злоумышленника. Представитель Ники Минаж подтвердил смерть её отца, певица же пока не прокомментировала случившееся. Добавим, мужчина ушёл из жизни в возрасте 64 лет.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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