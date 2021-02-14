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В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Юлии Навальной

При этом правоохранители никак не вмешивались в её ход и не задерживали участниц.

14 февраля 2021, 19:45
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В центре Москвы и Санкт-Петербурга прошли немногочисленные женские акции в поддержку жены блогера Алексея Навального Юлии, которая ранее уехала в Германию.

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Местом проведения мероприятия в Москве стал Арбат. Участницы выстроились в цепь и выкрикивали различные лозунги по примеру акций в Белоруссии в 2020 году. Организаторы при этом угощали их чаем и конфетами. Завершилось действие уже через 2 часа.

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В Санкт-Петербурге акция прошла на Воскресенской набережной. Там несколько десятков девушек с цветами в руках выстроились в цепочку. Добавим, что в обоих городах полиция никак не вмешивалась в ход происходящего, обошлось без задержаний.

Ранее Лайф сообщал, что 10 февраля Юлия Навальная покинула Россию и отправилась в Германию. По сообщениям немецких СМИ, туда она прибыла "с частным визитом".

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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