В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Юлии Навальной

В центре Москвы и Санкт-Петербурга прошли немногочисленные женские акции в поддержку жены блогера Алексея Навального Юлии, которая ранее уехала в Германию.

Местом проведения мероприятия в Москве стал Арбат. Участницы выстроились в цепь и выкрикивали различные лозунги по примеру акций в Белоруссии в 2020 году. Организаторы при этом угощали их чаем и конфетами. Завершилось действие уже через 2 часа.

В Санкт-Петербурге акция прошла на Воскресенской набережной. Там несколько десятков девушек с цветами в руках выстроились в цепочку. Добавим, что в обоих городах полиция никак не вмешивалась в ход происходящего, обошлось без задержаний.

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