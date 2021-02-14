В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Юлии Навальной
При этом правоохранители никак не вмешивались в её ход и не задерживали участниц.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
В центре Москвы и Санкт-Петербурга прошли немногочисленные женские акции в поддержку жены блогера Алексея Навального Юлии, которая ранее уехала в Германию.
Местом проведения мероприятия в Москве стал Арбат. Участницы выстроились в цепь и выкрикивали различные лозунги по примеру акций в Белоруссии в 2020 году. Организаторы при этом угощали их чаем и конфетами. Завершилось действие уже через 2 часа.
В Санкт-Петербурге акция прошла на Воскресенской набережной. Там несколько десятков девушек с цветами в руках выстроились в цепочку. Добавим, что в обоих городах полиция никак не вмешивалась в ход происходящего, обошлось без задержаний.
Ранее Лайф сообщал, что 10 февраля Юлия Навальная покинула Россию и отправилась в Германию. По сообщениям немецких СМИ, туда она прибыла "с частным визитом".
Выбор редакции
"Только в лужу лечь и спать": постоялец сгоревшего хостела из-за пожара остался без документов и ему некуда идти
В Кронштадте нашли тело вмёрзшего в лёд мужчины
Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России
В Минобороны рассказали о подготовке боевиками в Сирии провокаций
Комментариев: 0