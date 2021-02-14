Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка

Меган Маркл ждёт второго ребёнка. Об этом сообщил её официальный представитель в беседе с BAZAAR.com.

"Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребёнка", — заявил собеседник портала.

sorry to anyone who spent a long time shopping for valentine's day gifts because this picture of meghan markle and prince harry expecting baby number two is the best one anyone will ever receive 😭❤️ pic.twitter.com/NrfHnfxVqk — emma lord (@dilemmalord) February 14, 2021

Пара поделилась с фанатами новым снимком, его автором стал давний друг Гарри и Меган фотограф Мисан Гарриман. Фото было сделано удалённо с помощью современных технологий. На нём виден округлившийся животик Маркл, которая улыбается супругу, а тот дарит ей ответную улыбку. Месяц, когда в семье произойдёт пополнение, не уточняется.

Напомним, в 2020 году герцогиня перенесла потрясение — у неё случился выкидыш. Маркл почувствовала резкую судорогу в момент, когда потеряла ребёнка.

В конце марта прошлого года вступил в силу отказ пары от всех титулов, после чего Гарри и Меган переехали в США и поселились на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Калифорнии. Как сообщал Лайф, Меган Маркл и принц Гарри решили начать бизнес в киноиндустрии и основали продюсерскую компанию.

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