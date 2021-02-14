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Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка

Первенец пары, Арчи, родился 6 мая 2019 года.

14 февраля 2021, 19:41
<p>Фото © PA Wire / PA Images</p>

Фото © PA Wire / PA Images

Меган Маркл ждёт второго ребёнка. Об этом сообщил её официальный представитель в беседе с BAZAAR.com.

"Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребёнка", — заявил собеседник портала.

Пара поделилась с фанатами новым снимком, его автором стал давний друг Гарри и Меган фотограф Мисан Гарриман. Фото было сделано удалённо с помощью современных технологий. На нём виден округлившийся животик Маркл, которая улыбается супругу, а тот дарит ей ответную улыбку. Месяц, когда в семье произойдёт пополнение, не уточняется.

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Напомним, в 2020 году герцогиня перенесла потрясение — у неё случился выкидыш. Маркл почувствовала резкую судорогу в момент, когда потеряла ребёнка.

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В конце марта прошлого года вступил в силу отказ пары от всех титулов, после чего Гарри и Меган переехали в США и поселились на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Калифорнии. Как сообщал Лайф, Меган Маркл и принц Гарри решили начать бизнес в киноиндустрии и основали продюсерскую компанию.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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