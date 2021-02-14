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"Любовь внутри нас": рэпер L'One и его супруга станут родителями в третий раз

Радостную новость сообщила жена музыканта.

14 февраля 2021, 17:36
<p>Фото © Instagram/ <a href="https://www.instagram.com/p/CEj6L_7Idst/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l_one_mars</a></p>

Фото © Instagram/ l_one_mars

Рэпер L'One (Леван Горозия) в третий раз станет отцом. Новость о пополнении в семействе сообщила его супруга Анна на своей странице в "Инстаграме", опубликовав фото с округлившимся животом.

"Любовь внутри нас", — подписала фотографию жена рэпера.

Подписчики девушки сразу же завалили Анну и её супруга поздравлениями. "Хороших людей должно быть много", "Это прекрасно, очень рада за вас", "Как круто, вы молодцы", — написали в комментариях фанаты.

Рэпер L`One подал в суд на Black Star

Рэпер L`One подал в суд на Black Star

Стоит отметить, что для Левана и Анны этот ребёнок станет третьим. Супруги воспитывают семилетнего сына Михаила и трёхлетнюю дочь Софико.

Напомним, Леван Горозия с 16 марта 2019 года не является артистом Black Star. Два года назад он заявил, что лейбл хочет забрать его песни, сценическое имя и возможность выступать. За этим последовали судебные тяжбы, но отстоять права на псевдоним L'One и исполнение композиций рэпер не смог — он проиграл в суде.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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