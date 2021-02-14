Лоза призвал российских артистов отказаться от песен на английском на Евровидении

"Если мы хотим, чтобы нас куда-то приглашали, мы должны быть оригинальны и самобытны, петь на своём языке, плевать на всех с высокой вышки. Победить не дадут, а нам и не надо, зато мы покажем себя", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".