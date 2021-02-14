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Лоза призвал российских артистов отказаться от песен на английском на Евровидении

Певец убеждён, что так Россия сможет показать свою культуру, даже если не выйдет в финал.

14 февраля 2021, 17:15
<p>Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Певец Юрий Лоза считает, что российские артисты используют площадку музыкального конкурса Евровидение неправильно. По его мнению, необходимо популяризировать собственную культуру, как это делают французы или итальянцы.

"Если мы хотим, чтобы нас куда-то приглашали, мы должны быть оригинальны и самобытны, петь на своём языке, плевать на всех с высокой вышки. Победить не дадут, а нам и не надо, зато мы покажем себя", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Лоза добавил, что России необходимо участвовать в Евровидении, несмотря на ухудшение отношений со странами Запада. По его словам, исполнение песни на русском языке позволит снискать уважение других государств. Певец также посоветовал использовать декорации, реквизит и костюмы исключительно отечественного производства.

Напомним, конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Роттердаме, отменили из-за вспышки коронавируса. Вместо традиционного шоу состоялось "специальное" — "Европа зажигает свет", на котором выступили артисты, заявленные на участие в нынешнем году, а также участники прошлых лет. Позже было принято решение не менять город проведения конкурса в 2021 году.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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