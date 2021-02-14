"Валентинка всем вам": Собчак в купальнике возмутила Сеть ёрническим поздравлением с 14 февраля — видео

Собчак возмутила Сеть ёрническим поздравлением с 14 февраля. Фото © Instagram / xenia_sobchak

Ксения Собчак вновь возмутила подписчиков в соцсетях необычной выходкой. На этот раз она опубликовала в "Инстаграме" поздравление с Днём святого Валентина. На видео, записанном, вероятно, на отдыхе, она в купальнике садится на вазон где-то в тёплых краях. Ролик длится считаные секунды, звука нет. А в комментарии к записи — лишь насмешка от Ксении.

"Валентинка всем вам", — ёрнически подписала она видео в "Инстаграме".

Несмотря на длину ролика и, вероятно, шуточное содержание, видео посмотрело свыше миллиона человек. Понравилось созерцать такую "валентинку" далеко не всем. Дошло до того, что Ксении припомнили о просьбе "образумить", когда начнёт выкладывать полуголые фото после 40 лет (самой Собчак сейчас 39 лет).

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Ранее Собчак раскрыла, сколько зарабатывает в месяц, и люди возненавидели её за это. Такое количество нулей повергло пользователей Сети в шок, и они принялись обсуждать тему в комментариях, обвиняя диву в привилегированности.

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