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"Валентинка всем вам": Собчак в купальнике возмутила Сеть ёрническим поздравлением с 14 февраля — видео

Подписчики пожурили её за фигуру и напомнили о возрасте.

14 февраля 2021, 16:55

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Собчак возмутила Сеть ёрническим поздравлением с 14 февраля. Фото © Instagram / xenia_sobchak

Ксения Собчак вновь возмутила подписчиков в соцсетях необычной выходкой. На этот раз она опубликовала в "Инстаграме" поздравление с Днём святого Валентина. На видео, записанном, вероятно, на отдыхе, она в купальнике садится на вазон где-то в тёплых краях. Ролик длится считаные секунды, звука нет. А в комментарии к записи — лишь насмешка от Ксении.

"Валентинка всем вам", ёрнически подписала она видео в "Инстаграме".

Собчак показала откровенные фото в леопардовом купальнике, но её подняли на смех из-за одной детали

Собчак показала откровенные фото в леопардовом купальнике, но её подняли на смех из-за одной детали

Несмотря на длину ролика и, вероятно, шуточное содержание, видео посмотрело свыше миллиона человек. Понравилось созерцать такую "валентинку" далеко не всем. Дошло до того, что Ксении припомнили о просьбе "образумить", когда начнёт выкладывать полуголые фото после 40 лет (самой Собчак сейчас 39 лет).

Вы просили подписчиков образумить Вас, когда начнёте выкладывать полуголые фото в "Инстаграм" после 40 лет, так вот ... время пришло

Kniazeva_svetlana86

Самодостаточный человек, а любви не хватает, Ксюха, борись с комплексами

Vasilisa30008

Подкачать бы надо, а потом выставлять!

B_elovchanka

Каков интеллект, такие и поздравления

Elmira_007_n

Бабушка молодец, раскрепощëнная, несмотря на возраст, совершенно не стесняется своего тела

Psihologi_online

Ранее Собчак раскрыла, сколько зарабатывает в месяц, и люди возненавидели её за это. Такое количество нулей повергло пользователей Сети в шок, и они принялись обсуждать тему в комментариях, обвиняя диву в привилегированности.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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