"Валентинка всем вам": Собчак в купальнике возмутила Сеть ёрническим поздравлением с 14 февраля — видео
Подписчики пожурили её за фигуру и напомнили о возрасте.
Фото © Instagram / xenia_sobchak
Собчак возмутила Сеть ёрническим поздравлением с 14 февраля. Фото © Instagram / xenia_sobchak
Ксения Собчак вновь возмутила подписчиков в соцсетях необычной выходкой. На этот раз она опубликовала в "Инстаграме" поздравление с Днём святого Валентина. На видео, записанном, вероятно, на отдыхе, она в купальнике садится на вазон где-то в тёплых краях. Ролик длится считаные секунды, звука нет. А в комментарии к записи — лишь насмешка от Ксении.
"Валентинка всем вам", — ёрнически подписала она видео в "Инстаграме".
Несмотря на длину ролика и, вероятно, шуточное содержание, видео посмотрело свыше миллиона человек. Понравилось созерцать такую "валентинку" далеко не всем. Дошло до того, что Ксении припомнили о просьбе "образумить", когда начнёт выкладывать полуголые фото после 40 лет (самой Собчак сейчас 39 лет).
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