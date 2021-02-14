В Калининграде госпитализировали Бари Алибасова
С продюсером произошёл несчастный случай.
Фото © Instagram / alibasov_nana
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, приехавший недавно в Калининград, был экстренно госпитализирован в одну из больниц города. Как передаёт издание "Клопс", артист повредил ногу.
Инцидент с продюсером группы "На-на" произошёл в пятницу, 12 февраля. Сообщается, что на данный момент Алибасов до сих пор находится в больнице.
В Калининграде Бари Каримович жил в квартире у своего сына. По некоторым данным, шоумен готовился к проведению некоего кастинга. В чём его суть, пока не ясно.
Напомним, в последнее время имя продюсера всё чаще звучит в скандальных новостях. Много шума наделал его развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Одновременно с этим стало известно, что Алибасов и его помощница Виктория ждут ребёнка. А потом продюсер вообще заявил, что устал жить, и спрашивал у своего адвоката о способах уйти из жизни.
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