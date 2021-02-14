"Воспитателем года России" стала педагог из Краснодарского края

Поздравительные слова в адрес Быстрюковой произнёс замглавы ведомства Виктор Басюк. Педагог получила "Хрустальную жемчужину", диплом победителя, специальный приз и право пройти стажировку в Институте детства, семьи и воспитания при министерстве.

Как отметила сама воспитатель, победить ей помогла вера в себя и в то, что эта профессия делает мир лучше. Она уточнила, что в системе дошкольного образования работает около десяти лет.