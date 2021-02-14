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"Воспитателем года России" стала педагог из Краснодарского края

Церемония награждения состоялась в Пермском академическом театре-театре.

14 февраля 2021, 16:20

Фото © Pixabay

Победителем всероссийского конкурса "Воспитатель года России" стала педагог дошкольного образования из Краснодарского края Анастасия Быстрюкова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что церемония награждения состоялась в Пермском академическом театре-театре. Победительница назначена советником главы Минпросвещения. Она поможет совершенствовать систему дошкольного образования.

Поздравительные слова в адрес Быстрюковой произнёс замглавы ведомства Виктор Басюк. Педагог получила "Хрустальную жемчужину", диплом победителя, специальный приз и право пройти стажировку в Институте детства, семьи и воспитания при министерстве.

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Как отметила сама воспитатель, победить ей помогла вера в себя и в то, что эта профессия делает мир лучше. Она уточнила, что в системе дошкольного образования работает около десяти лет.

Ранее Лайф рассказывал, что победитель конкурса "Учитель года" спрогнозировал прорыв в науке.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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