Предложения выйти замуж и романтические сюрпризы: полицейские встретили День всех влюблённых — видео

Ко Дню всех влюблённых российские полицейские сделали романтические сюрпризы своим избранницам. Видео © VK / Министерство внутренних дел Российской Федерации

Накануне Дня всех влюблённых российские полицейские сделали романтические сюрпризы своим избранницам. Видео опубликовало Министерство внутренних дел РФ на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сразу в нескольких российских регионах в преддверии Дня всех влюблённых мужчины-полицейские сделали предложение руки и сердца своим девушкам", — сказано в посте.

Так, начальник пункта полиции "Лесная Поляна" в Кемерове старший лейтенант Григорий Степанов сделал предложение своей девушке-дознавателю прямо во время утренней планёрки. Галантно опустившись на колено, мужчина вручил ей цветы и обручальное кольцо. Ирина ответила Григорию "да". То же от своей избранницы услышал и лейтенант внутренней службы информации и общественных связей УМВД России по Томской области Роман Кузнецов. Цветы и заветное кольцо он подарил невесте в одном из самых живописных мест города.

Волнительным день выдался и для Екатерины Ерюшкиной, которая служит участковым полиции в Балашихе (Московская область). Дмитрий признался в любви своей супруге и преподнёс ей подарок.

Как указали в ведомстве, сердца юношей и девушек из разных уголков страны соединил Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. Например, курсант второго курса Дмитрий Даньков после занятий преподнёс своей девушке необычный сюрприз: прямо в вузовской библиотеке вручил ей большой букет роз и сыграл для неё романтическую мелодию на саксофоне, чем удивил не только возлюбленную, но и одногруппников, заслужив аплодисменты. А младший сержант полиции Максим Тверитинов признался в нежных чувствах своей избраннице Анне около аудитории, поджидая её после занятий с букетом цветов.

Ранее Лайф писал, что почти половина российских мужчин хотела бы получить в подарок на День всех влюблённых праздничный ужин.

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