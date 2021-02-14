В Тобольске на мусоросортировочном заводе нашли тело младенца
Следователи проводят проверку.
В Тобольске на ленте мусоросортировочного завода работники обнаружили тело младенца. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении.
Следователи в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего, осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти ребёнка.
Ранее Лайф рассказывал, что в общежитии под Саратовом нашли тела трёх человек.
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