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В Тобольске на мусоросортировочном заводе нашли тело младенца

Следователи проводят проверку.

14 февраля 2021, 16:31
<p>Фото © <a href="https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1539724/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Тюменской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске на ленте мусоросортировочного завода работники обнаружили тело младенца. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении.

Следователи в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего, осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти ребёнка.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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