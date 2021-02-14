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Опубликовано 14 февраля 2021, 19:50

"Бывают шприцы и драки": местный житель рассказал о "подозрительной публике" хостела, в котором произошёл пожар

Возгорание уже потушили.

"Бывают шприцы и драки": местный житель рассказал о "подозрительной публике" хостела, в котором произошёл пожар. Видео © LIFE

Местный житель заявил, что в московском хостеле, где произошёл пожар, проживали весьма подозрительные люди. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Публика в этом хостеле очень подозрительная", заметил мужчина.

Он также отметил, что жильцы, которые проживают по соседству с хостелом, часто находят различные шприцы.

"Постоянно мы их гоняли. Периодически драки, такие драки, как бои без правил... Я просто, когда увидел драку, просто был в шоке, они чуть ли не убивали друг друга", поведал мужчина.

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По его словам, приличных людей было крайне мало — "один человек на весь хостел". Он также добавил, что проживающие в этом здании регулярно выпивают.

Как уже писал Лайф, в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. Из дома было эвакуировано 40 человек. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.

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Иван Косицын
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