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Два сердца и букет: расставшаяся с женихом Волочкова намекнула на новый роман

Снимок в аккаунте балерины вызвал много вопросов.

14 февраля 2021, 20:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CI56xAqpRjg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Фото © Instagram / volochkova_art

Ещё не утихли разговоры о неизвестном женихе Анастасии Волочковой, в отношениях с которым балерина поставила точку в день своего 45-летия, как она намекнула на новый роман. В День всех влюблённых звезда опубликовала любопытное фото на своей странице в "Инстаграме".

Скриншот из сториз © Instagram / volochkova_art

Скриншот из сториз © Instagram / volochkova_art

Волочкова оказалась в миллиметре от позора, выбрав слишком откровенный ракурс для фото шпагата

Волочкова оказалась в миллиметре от позора, выбрав слишком откровенный ракурс для фото шпагата

На снимке — красивый букет белых роз с жёлтой герберой в центре и два эмодзи, красные сердца. Не намекает ли таким образом Анастасия на новые отношения? Вопросов больше, чем ответов. Впрочем, остаётся лишь ждать, когда балерина сама объявит публике о своём "таинственном Валентине".

Напомним, в январе Волочкова "решила не лгать самой себе" и рассталась с возлюбленным, имя которого держала в секрете.

Анастасия Волочкова — балерина, добившаяся званий заслуженной артистки России, народной артистки Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании. Была примой в Мариинском и Большом театрах. В числе её наград приз "Бенуа танца" и "Золотой лев". Подробнее о биографии балерины читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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