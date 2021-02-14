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Посол Украины в Китае Сергей Камышев умер после сердечного приступа

Врачи выявили у дипломата обширный инфаркт.

14 февраля 2021, 21:10
<p>Фото © mfa.gov.ua</p>

Фото © mfa.gov.ua

Посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался в возрасте 64 лет. Об этом написал в "Твиттере" глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока", — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на свои источники, дипломат скончался в городе Чжанцзякоу, у него случился сердечный приступ, медики выявили обширный инфаркт.

Сергей Камышев окончил Донецкий государственный университет и Дипломатическую академию МИД РФ. С 2004 по 2009 год занимал пост украинского посла в КНР и Монголии (по совместительству). В 2010–2014 годах работал в кабмине Украины, с августа по декабрь 2019 года являлся советником руководителя офиса президента страны. В конце 2019-го вновь был назначен послом Украины в Китае.

Ранее стало известно, что отец американской певицы Ники Минаж — Роберт Мараж — умер после того, как его сбила машина.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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